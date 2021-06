Prežil som …

Post Covid Príhodky Je 4. júna 2021 a začínam spisovať malé čriepky mozaiky, ktorá tvorí môj príbeh od 16. marca, kedy sa postupne začali diať veci, ktoré mi úplne rozhádzali doterajší život. Schytal som brutálny Covid.

Dva krát som bojoval na krehkej hrane života a smrti, no Zubatá dosť vyťažená odskočila inde a dala mi novú šancu. Po 63 dňoch v nemocnici som už týždeň doma, no vidina normálneho stavu je vzdialená niekoľko mesiacov. Bude to dlhá cesta vyžadujúca veľa trpezlivosti. Ja som silný bojovník a vytvalec, tak pokračujem..

K príhodkám - v hlave mi ostalo kadečo vrátane úsmevných príhod, no aj takých, čo vyvolali slzy. Tak si to tu budem zhromažďovať, čo uznám za vhodné na zaznamenanie a potom to hodím za hlavu a pozerám hlavne vpred.

A na záver ku COVIDU (trochu šokovaný včerajším číslami, vraj 46% ľudí si myslí, že čísla sú zmanipuované a nesprávne atď.) - neviem komentovať štatistiky, ale nie je to žiadna chrípočka a nikomu by som to neprial. Priebeh je u každého individuálny. Netušíte, čo to s vami urobí, nepodceňujte to. Preto chcem priniesť trochu pohľad na to, čo som zažil ja.

A existuje riešenie, ako proti tomu bojovať - volá sa OČKOVANIE.

Tak ak niekto z mojich priateľov, čo sa dočítal až sem, stále váha, tak šup-šup čo najskôr sa registrovať a ísť sa zaočkovať.

Už žiadne výhovorky.

Príhodka #1 - Osembitové papuče