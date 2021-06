Post Covid Príhodka #1 - Osembitové papuče

Viete si predstaviť, že sa vám v nemocnici stratia papuče? Tak tu je o tom príhodka. A prečo ich volám osembitové? Pripomenuli mi starú dobu gymnázia, keď fičali takéto počítače.

Pôvodne som mal na Covid oddelení nejaké papuče, ešte som vládal chodiť. Popri tom Maťo niekde uvidel papuče s motívom PAC-MAN a neodolal a kúpil mi ich. Prešlo pár týždňov a na oddelení ARO sa rozhodli, že ma začnú vysádzať do kresla. To už som bol v stave, že ma nohy ledva udržali, a urobil som možno tri 5-centimetrové krôčiky, aby som sa s dopomocou otočil z postele ku kreslu. Potom na oddelení neurologickej JIS v tom pokračovali a dali mi taký schodík pod nohy. Tam sa už ku mne nejak dostali moje nové PAC-MAN papuče. Všetci boli z toho hotoví a vyhlásili ich za najkrajšie papuče v budove. Tu je autentická fotka.

Pre tých, čo nevedia - PAC-MAN je stará kultová hra z Japonska z roku 1980, kde v plochom bludisku smajlík z ľavej nohy žerie bodky a musí ho vyčistiť a naháňajú ho takí duchovia, ako ten na pravej nohe. Hra zrejme postupne bola aj na novších počítačoch a napadlo ma pozrieť v App Store a našiel som aj variantu pre iPhone. Takže aj po 40+ rokoch sa stále dá skúsiť.

No vrátim sa do nemocnice - rozhodli ma presunúť z tej JISky nazad na interné oddelenie. Ošetrovateľ sa rozhodol, že ideme v kresle. Zobral aj prenosnú bombu s kyslíkom, ktorý som dýchal. Posadili ma a papuče som mal na nohách. Moje zbalené veci zobral v zelenom igelitovom vreci druhý ošetrovateľ, čo tiež mal cestu hore na oddelenie a vyrazili sme. Na oddelení povedali, že moju izbu ešte ožarujú, asi dezinfekcia germicídnou lampou. Že to potrvá ešte hodinu. Tak ma dali do inej prázdnej izby. Pomohli mi z vozíka ľahnúť si na posteľ. Veci vo vreci skončili pri posteli, papuče som popri tom vyzul, zrejme ostali dole pod posteľou. Prepojili ma na rozvod kyslíka. Mal som z toho presunu celkom dosť, tak som tam ležal a oddychoval asi hodinu. Tak ma aj s posteľou previezli do mojej izby, kde medzitým skončila dezinfekcia. Vybalili mi veci a týmto som bol definitívne presťahovaný. Pri najbližšej príležitosti, keď ma išli znova vysadiť do kresla, hľadáme, kde sú papuče. Nie sú. Zmizli. Pýtam sa všade. Volajú dole na JIS, pýtajú sa ošetrovateľa, upratovačky, hľadajú v tej predchádzajúcej izbe. No nič, zem sa po nich zľahla. Vierka mi doniesla znova nejaké staré - ešte aj niekto prišiel, čo si ich pamätal a sa pýta, to kde máte vaše pekné papuče? No nič, je po nich.

Nakoniec to dopadlo tak, že mi kúpili znova také isté a doniesli a urobili mi veľkú radosť. Mám ich teda už doma a nosím po byte. A tie prvé - ak si ich niekto vzal, nech mu slúžia. Pre mňa to je ale totálne nepochopiteľné, že sa toto môžeš stať.

Ešte pridám 2 screenshoty z hry na iPhone: