Post Covid Príhodky #3 - Kde som sa nakazil ?

Tak toto by chcel každý vedieť. Odpoveď je jednoduchá. NETUŠÍM. V podstate celý čas počas pandémie sa menia rôzne opatrenia a vnímam v okolí mnohé malé či väčšie nedodržiavania. Všeobecne slovenský národ je nastavený na obchádzanie.

S kľudným svedomím môžem povedať, že v svojom okolí som vnímal málo ľudí, ktorí boli až tak prísni. Možno som svojimi komentármi až niekedy Vierku hneval, ale často som komentoval - títo idú na návštevu tam a to by nemali, veď teraz tam bol niekto iní.. tamtí idú na obed k rodičom, či svokrovcom.. hentí nemajú rúško.. toto rozhodne už nie je náš okres.. atď.

V novembri som si zlomil kľúčnu kosť a tým pádom som chodil oveľa menej mimo domu. Hlavný support zabezpečoval Tomi. No s príchodom testovania som mal pravidelne AG test a vnímal som to hlavne ako povolenie na vychádzku do prírody, či mimo okres do Ondavky, kým sa ešte dalo. Prvý krát som bol v MOM-ke firmy Adla a potom už nám robila testy Vierka.

Doma sme traja. Tomi ako študent prišiel z Prahy už v jeseni a školu rieši dištančne. Veľmi veľa času trávi pred počítačom. Von chodí len na nevyhnutné veci. Vierka chodí do práce, no tiež sa veľa zmenilo a pacienti niekedy viac telefónujú, objednávajú sa. Minimalizuje sa styk s ľuďmi.

V týždni pred ochorením:

Vierka - ako zdravotníčka bola očkovaná Pfizerom už v januári. Jej sestrička mala úraz, tak Vierka pracovala s inou zastupujúcou sestričkou, ktorá zrazu oznámila, že mala kontakt s pozitívnym človekom a aj jej vyšiel pozitívny test. Tak aj po konzultáciách s kolegami Vierka mala domácu karanténu, ktorá jej končila v piatok 12.3. Bola celý čas doma a neopustila byt, akurát 8.3. bola na PCR test s negatívnym výsledkom. Takže nehrozí, aby niečo ona priniesla domov z práce.

Tomi bol v kuse doma. V pondelok 8.3. vbehol krátko do Tesca, kúpil babke kvietok k MDŽ a odovzdal medzi dvermi - samozrejme R-O-R. Okrem toho sme s Tomim vo štvrtok vybehli akútne do Širokého, lebo niečo zblblo na e-zdravotníctve a Vierka nedokázala robiť niektoré úkony z domu cez TeamViewer. Fixli sme to, nikoho sme nestretli, v ambulancii sa už dlhodobo nepracovalo. Pravdepodobnosť nakazenia prakticky nulová.

Ja som si urobil rekapituláciu môjho pohybu. Ak som bol vrámci vychádzky vonku, tak s bicyklom či už v lese alebo na cyklisťáku smerom do Šariša. Najnavštevovanejší obchod bol Tesco na Volgogradskej. Bol som ešte po kebab v Istanbul kebabe, prípadne som vypil kávu na terase Primitivo, prevzal som čosi od kuriéra, zastavil som sa na GJAR, bol som na úrade prebrať Vierke ďalší set AG testov atď. No ľudí, ktorých som stretol, by som spočítal na prstoch a nemám vedomosť, že by niekto bol pozitívny. Po víkende som bol v pondelok a utorok chvíľu v práci, no väčšinou sám v miestnosti som si spracovával administratívu a aktuálne stále s respirátorom FFP2. Dodatočne som sa ešte dozvedel, že aj vo vchode nejakí susedia prekonali Covid. Takže pre mňa totálna náhoda, kde by to mohlo začať.

Ako sme na to prišli, že sme pozitívni? Tomi začal cez víkend trochu pokašliavať. Vierke sa to nepáčilo a objednala ho na pondelok 15.3. na PCR test. SMSka, že je pozitívny, prišla v utorok večer. Ja som sa vrátil z bicykla a ešte som stihol nakúpiť a vziať si počítač z práce. Ako kontakt s pozitívnym som si predstavil 14 dní karanténu a AG testy sme si naplánovali na najbližšie ráno v stredu 17.3.

Dopadlo to takto:

Samozrejme môj je ten vzadu a Vierkin ten vpredu. A karanténa sa mení na liečbu. Tu sranda skončila. Myslím, že sa z toho ani nedá jednoznačne povedať, či bol Tomi skôr ako ja, či sme sa nakazili jeden od druhého alebo niekde spolu? Je to divné. Podľa mňa čistý Čierny Peter, ktorý mi ostal v ruke.

Vyzerá, že sú len dve možnosti a je to len otázka času. Buď sa človek dá zaočkovať alebo dostane Covid. Priebeh je veľmi individuálny a to, čím som prešiel ja, neprajem nikomu. Choďte sa radšej zaočkovať, kto ešte váhate. Nie je na čo čakať.

Ešte tu mám screenshot z môjho analyzovania, no na nič som neprišiel.