Post Covid Príhodka #11 - Chodítko štvorkolka

Ešte do polovice marca by ma ani vo sne nenapadlo, že budem potrebovať túto pomôcku. S chodítkom mám spojenú asociáciu s otcom, ktorý mal po osemdesiatke a bol v domove sociálnych služieb.

Denne pozerám z okna a vidím v susednom domove na Veselej ulici prechádzať sa babky a dedkov s chodítkami. Keď si spomeniem na otca, ten začal tému chodítka riešiť, keď ho ešte nepotreboval. Nakoniec si ho vydobil a ani ho veľmi nevyužil. No možno to cítil ako nejakú poistku, bol pripravený. Už on vtedy to svoje volal štvorkolka.

Dedova štvorkolka, ktorá väčšinou stála v kúte. (Igi)

Ja mám k štvorkolkám špeciálny vzťah. Mám Yamahu Bruin 350. Okrem toho jazdím na symetrickom pohode 4x4 v Subaru už 15 rokov. Po dvoch Imprezach a Legacy mám teraz Levorg model 2018. Vierka po XV jazdí na Impreze 2019. A zrazu sa dostanem do situácie, keď auto môže stáť v garáži nedotknuté týždne, až mesiace. Nesadol som za volant viac ako 3 mesiace a chvíľu potrvá, kým sa k tomu dostanem. A zrazu som odkázaný na konštrukciu z niekoľkých nerezových trubiek na 4 kolieskach. Aj túto som volal štvorkolka. Už v nemocnici som počas rehabilitácie s fyzioterapeutom začal robiť prvé kroky s oporou nemocničnej štvorkolky. Odborne ju nazývali G-aparát.

Rôzne G-aparáty. (Google)

Aj domov sme si jednu požičali vďaka milým susedom, ktorí pracujú v tejto oblasti. Tú domácu sme taktiež volali aj Tonka podľa menovky nalepenej na leukoplaste. Po mojom návrate do domáceho liečenia som ju intenzívne používal. Dali sme nabok nejaké koberce, vymontovali sme jeden prah. Cez 60 cm dvere neprejde, tak do WC a kúpeľne ostala vonku a nejak som sa naučil to s dopomocou zvládnuť a ísť do vnútra bez nej. Môj štýl chôdze s ňou sa pomaly zlepšoval a popri tom som poctivo rehabilitoval. Cvičil som aj s odborným fyzioterapeutom aj bez neho, denne. Neskôr som ju používal skôr ako psychickú oporu a skúšali sme chôdzu aj bez nej, s malou podporou niekoho na blízku. Postupne som si veril viac a moja stabilita v krokoch sa zlepšila, tak som skúsil aj bez štvorkolky. Nechal som su ju len na noc, keď neprebratý idem na záchod. Po dvoch troch dňoch skúšania som sa rozhodol ju vrátiť. Poslúžila neskutočne a po troch týždňoch je preč. Ešte raz ďakujem, Tonka a Edo.

Požičaná štvorkolka, ktorá poslúžila 3 týždne. (Igi)