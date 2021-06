Post Covid Príhodka #12 - Kyslík a jeho saturácia v krvi

O pojme saturácia kyslíka v krvi som až do príchodu covidu nepočul. Zrazu sa to začalo vyskytovať všade, keďže covid najčastejšie poškodzuje pľúca a sťažuje sa dýchanie. Dýchaníma sa okysličuje krv v pľúcach.

Kyslík potrebujeme v svaloch na pohyb a výkon, svalom je dodávaný krvou. Krv sa okysličuje v pľúcach bežne zo vzduchu, ktorý dýchame. Vzduch obsahuje 21% kyslíka. Krv je schopná preniesť nejaké množstvo kyslíka. Ak sa dosiahne maximum kyslíka v krvi, hovoríme o saturácii 100%, viac sa proste nedá. Ak je v krvi kyslíka menej, ako by sa dalo, vyjadrujeme to percentami a hovoríme tomu saturácia. Ideálne je mať aspoň 95% a viac. Pod 90% už nie je dobre, niekde okolo 83% je hranica, kde treba určite ísť do nemocnice. Ak pľúca nedosahujú požadovanú saturáciu, môžu byť napadnuté výrusom, prípadne mať zápal ako následok. Vtedy môže nastúpiť podávanie kyslíka, čím sa im snaží pomôcť. Dýchanie čistého kyslíka pomáha, no pri prílišnom používaní môže aj škodiť. Vysušuje sliznice, môže byť aj návykové. Pri používaní kyslíka sa reguluje jeho prietok uvádzaný v litroch za minútu. Cieľom je nastaviť prietok tak, aby sa dosahovala požadovaná saturácia. Bežný prietok býva niekde okolo 2-10 l/min.

U mňa to najprv nik nesledoval a nastavili vysoký prietok. V počiatočnej fáze covidu to nestačilo a menili mi postupne masky (viď článok o pobyte na JIS), až som skončil na ARO a umelej pľúcnej ventilácii. V neskoršej fáze liečenia obojstranného zápalu pľúc pri zlepšovaní stavu mi to jedna pani doktorka vysvetlila a postupne sme znižovali prietok. Najprv som mal niekde medzi 4-5 l/min. a neskôr 2-3 l/min. Napokon som na určitý čas začal vypúšťať dýchanie kyslíka úplne, postupne pol hodiny, hodina a neskôr aj celé doobedie. Pri rehabilitácii som taktiež cvičil bez kyslíka a fyzioterapeut sledoval, či sa pri námahe vráti saturácia hore. Išlo to a dosahoval som bežne 97%. Keď som išiel domov, lekári aj z rozborov krvi vedeli, že už kyslík nepotrebujem. V domácom prostredí nie je rozvod kyslíka a väčšie množstvo by sa logisticky nedalo zvládnuť v tlakových nádobách. Preto sa používajú prístroje, ktoré vedia generovať kyslík zo vzduchu. Mne takýto prístroj pre istotu prenajali a dva dni pred návratom ma už čakal doma. Keďže som ho v podstate nepotreboval, tak som ho chvíľu využíval na také “dobytie energie” a dával som si oxygenoterapiu, dýchal som 20-30 minút denne, väčšinou pred rehabilitačným cvičením. Približne po troch týždňoch sme prístroj definitívne vrátili.

Prístroj na generovanie kyslíka zo vzduchu (Igi)

Čo sa týka merania saturácie, tak existujú malé pulzné oximetre, ktoré sa dajú kúpiť aj v lekárni. Stojí to niekde okolo 20-30 EUR. Vierka mala svoj v práci a priniesla ho domov v prvej fáze liečenia po pozitívnom AG teste. Na covid oddelení mali takých maračov kopu a často merali saturáciu. Na JIS asi podobne, myslím že mali taký väčší merač. Na ARO som mal snímač na prste s káblikom a hodnotu mali stále na monitore. Na internom mali jeden merač, taký ako na JIS, ktorý nejak blbol. Doniesli druhý z druhej časti oddelenia. Zjavne to bežne nepotrebujú a nemerali dávno. Tak pomenili baterky a dali to dokopy a odmerali. To bolo v deň, keď som znova skončil na ARO.

Pulzný oximeter na meranie saturácie na prste (Igi)

Neskôr mi Vierka doniesla vlastný merač na prst, ktorý kúpili v lekárni. Ten som používal a tým pádom ho mám aj teraz doma. Okrem toho ma naštvali v nemocnici moje staré hodinky, ktoré úplne zblbli. Zrušil som ich a rozhodol som sa vrátiť k Apple Watch. Objednal som ich z nemocnice a myslel som si, že ako darček k meninám sa doma stretneme. Hodinky čakali a ja som meškal od menín asi 6-7 týždňov, kým som prišiel domov. Začal som ich používať. Hodinky merajú saturáciu krvi na pozadí raz za čas a data ukladajú do Apple Health aplikácie spravujúcej zdravotné údaje. Tam vidím históriu a viem, že je to OK.

Screenshot z aplikácie na hodinkách Apple Watch (Igi)

Pre porovnanie niekedy skontrolujem aj oximetrom, merané hodnoty sú rovnaké. Teraz len postupne zlepšiť dýchanie. Telo si to reguluje samo a pri námahe ide hore pulz a človek sa zadýchava. Musí postáť, oddýchnuť si. Momentálne v štvrtom týždni domáceho liečenia vonku na prechádzke oddychujem po cca 150 až 200 m. Celková prechádzka stčí okolo 1 kilometra. Pri výstupe domov po schodoch na každom medziposchodí tak pol minúty, minútu. Na tri krát vyjdem hore 56 schodov, tep vybehne na 129 a saturácia v momente OK. Zajtra ma čakajú prvé kontroly u lekárov vrátane pľúcneho. Tak uvidím ako to vidí odborník.

Screenshot z aplikácie Zdravie na iPhone (Igi)

Screenshot z aplikácie Health Mate od osobnej váhy Withings (Igi)