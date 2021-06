Post Covid Príhodka #13 - Boršč od mamky

Moje raňajkové a obedové inšpirácie pre priateľov na Facebooku si možno zaslúžia samostatný článok, no musím vypichnúť jednu polievku, na ktorú boli mimoriadne ohlasy a požiadavky na recept - BORŠČ.

Tí, ktorí očakávajú normálny recept, možno budú trochu sklamaní. Neviem množstvá a ani som ich presne nezisťoval. Myslím, že to je tak “podľa chuti”, čo má kto rád. Skôr som si zaznamenal poznámky z rozhovoru s mamkou o postupe a pokúsim sa to popísať do zopakovateľnej podoby. Téma boršču prišla nejak náhodou, keď sme sa bavili, kam som chodieval z práce na obed a s kým. Spomenul som si na obedy v Lakuke so Samom a nejak ma napadlo, že tam zvykli mať aj skvelý boršč. Na to mamka zareagovala, že to je super nápad a že ona mi boršč navarí. Ja som nenamietal…

Nachystala si čosi doma a prišla s dvoma sedemdecovými fľašami s niečim predvareným. Nejakú potrebnú zeleninu sme mali aj doma, niečo si asi ešte priniesla a dokončila to u nás. Výsledok bol famózny. Skvelá polievka a na vrch kyslá smotana.

No poďme na to, ako ho uvariť. Bude na to treba:

- dva druhy mäsa - hovädzie a bravčové

- cibuľu

- fazuľu

- sladkú a kyslú kapustu

- mrkvu a zemiaky

- cviklu

- paradajkový pres

- na dochutenie soľ, čierne korenie, červenú papriku, mletú rascu, možno aj bobkový list

Fazuľa, ideálne tá veľká - nechá sa namočiť, najlepšie cez noc pred tým. Potom sa uvarí “do polomäkka”. Nevylievať vodu. To platí aj neskôr, vždy sa zleje všetko vrátane vody, v ktorej sa to varilo.

Hovädzie mäso - najlepšie kližka (nožina), vyčistená, odblanená, nakrájaná na malé kúsky, radšej plátky ako kocky. Mamka najprv mäso dá na trošku oleja a keď zmení farbu, tak pridá trochu na drobno porezanej cibule. Hovädzina sa potom varí, podusí spolu s tou fazuľou v kuchte (tlakový hrniec) cca pol hodiny, dochutené soľou, čiernym korením, červenou paprikou a mletou rascou.

Bravčové mäso - najlepšie stehno - takisto dochutené, porezané na kúsky, podobne môže byť trochu na oleji a potom pridať cibuľu. Tak sa dusí spolu s posekanou kyslou kapustou (zo dve hrste) v kuchte cca 20 minút, lebo bravčové sa uvarí skôr ako hovädzie, stačí kratšie. Mimochodom to boli tie dve fľaše, čo si priniesla urobené už z domu, uvarené každé zvlášť vopred.

Do tretice varené zvlášť - sladká kapusta (malá hlávka, alebo pol hlávky podľa veľkosti) mierne osolená, spolu s mrkvou na krúžky, k tomu zemiaky porezané na kúsky. Ku koncu sa pridá na rezančeky porezaná predvarená cvikla. Ak nemáte predvarenú cviklu, tak si musíte predtým surovú predvariť a očistiť. Tu má jednu fintu - keď sladká kapusta zavrie, tak zleje prvú vodu preč a naleje novú vodu. Vraj aby z kapusty nenafukovalo. No vraj sa to nemusí :) Ak je to všetko skoro hotové, tak sa to celé pridá do tej uvarenej bravčoviny s kyslou kapustou, do ktorej sa pridala hovädzina s fazuľou. Všetko je spolu v jednom hrnci, podľa potreby sa to ešte ochutí a pridá sa trochu paradajkového presu (passata v tetrapackovej krabičke). Ak nemáte pres, tak môžu byť aj očistené pasírované paradajky bez šupky. Celé sa to už len trochu dovarí, cca 5 minút. Môže sa pridať bobkový list, ak nebol v kapuste. Potom už len šup na tanier a pridať za lyžicu kyslej smotany na vrch, ako na obrázku. Ja to jem aj s chlebom.

Dobrú chuť!

Poznámky z rozhovoru o príprave boršču (Igi)