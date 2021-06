Post Covid Príhodka #14 - Trombóza, bandážovanie a Fraxiparine

Počas boja s krvácaním do brušnej dutiny na ARO mi našli aj trombózu žily na ľavej nohe. Žila nebola upchatá úplne, má len zúžený prietok. Liečenie tohto problému vyzerá byť možno aj na dva roky.

Trombóza je usadenie krvnej zrazeniny na stene tepny alebo žily v nohách. U mňa je to v žile ľavej nohy vysoko na stehne. Krv z nohy žilou prúdi hore do srdca, zúženie prietoku znamená, že krv sa môže hromadiť v nohe a spôsobovať opuch. Časť usadeniny sa môže odtrhnúť a unášať krvou niekde ďalej, čo potom môže spôsobiť upchatie inej cievy niekde v iných orgánoch. To sa potom volá embólia. Aby k tomu nedošlo, tak krv musí byť vhodne riedená. To sa nastavuje liekmi, najčastejšie injekciami na dennej báze. Prípadne sa injekcie nahradia tabletami, ak je to možné. Popri tom sa nohy bandážujú, teda sťahujú buď elastickým obväzom, alebo špeciálnou kompresnou pančuchou. Stav sa kontroluje ultrazvukom u cievneho lekára, angiológa.

Každodenné pichanie injekcie do brucha

Mne už na ARO nasadili injekčnú liečbu. Keďže som mal krvácanie a dávali mi aj transfúzie, tak hľadali vhodný liek a nasadili mi injekcie Arixtra. Tie boli dávkované tak, že mi pichali denne ráno dve aplikované pod kožu do brucha. Pokračovali v tom aj na ďalších oddeleniach, JIS a internom až po prepustenie domov. Trvalo to cca 4-5 týždňov, teda možno 70 vpichov. Po prepustení do domácej liečby mi to po pár dňoch zmenili na Fraxiparine, ktorý mi Vierka pichá do brucha každé ráno. Našťastie iba jeden vpich denne. Toto sa bude aplikovať dlhodobo, no možno sa to po pár týždňoch prehodnotí a zmení na nejakú tabletkovú formu.

Bandážovanie nôh je ďalší proces, ktorý zaviedli na ARO a tak skoro sa toho nezbavím. Najprv mi obväzovali nohy elastickými obväzmi niekde od členkov hore až ponad kolená. Tak mi to nahradili takými kompresnými návlekmi, pančuchami. To sa dáva na nohy vždy ráno po zobudení. A večer pred spaním sa dávajú dole. Na internom oddelení sa niektorým sestričkám nechcelo trápiť s pančuchami, tak mi znova dali obväzy. To zvládali ráno obviazať aj praxujúce študentky. Popri tom sa stalo, že niektorý deň som to nemal, lebo zabudli. Prípadne som sa nad ránom zobudil a bandáže stále na nohách, lebo zas sestra na večernej smene ich zabudla dať dole. Pár dní pred prepustením domov mi dokonca jedna staršia sestra vyhodila obväzy do koša, že už sú hrozné a že mi dajú nové. No nevyšlo, a 2-3 dni som bol bez bandáže. Vierka mi doma začala znova dávať obväzy. Po konzultácii s cievnou lekárkou som dostal predpísané kompresné pančuchy. K ním som dostal aj pomôcku na obúvanie, pomocou ktorej sa natiahne na nohu.

Pomôcka na navliekanie kompresnej pančuchy na nohu

Tak odvtedy si jednu dávam každé ráno na ľavú nohu. Pravú nohu sme obväzovali viac menej zo solidarity k ľavej, no po poslednej kontrole u lekára to vypúšťame. Aktuálne sa liečba nezmenila, budem naďalej dostávať denne jednu injekciu Fraxiparine a bandážovať cez deň ľavú nohu kompresnou pančuchou. Je možné, že pančucha ostane aj na dva roky. V prípade ukončenia liečby sa to naďalej raz za čas sleduje. Je nutné nesedieť v kuse viac ako 6 hodín. V prípade nejakej dlhej cesty robiť prestávky, prípadne predtým konzultovať s lekárom a aplikovať pred cestou injekciu. Je to možno malé obmedzenie, ale isto sa s tým bude dať existovať.

Kompresná pančucha, pekná čipkovaná :)

Pravá noha zabandážovaná elastickým obväzom